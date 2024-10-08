Подробности смертельного ДТП с такси в Стрельне: водитель BMW был пьян





Водитель BMW, попавший в смертельную аварию в Стрельне, оказался нетрезв. Сейчас он в больнице. Некоторые подробности ДТП стали известны «Фонтанке» 8 октября.

ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 7 октября около 19 часов на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и Львовской улицы. Ранее в полиции рассказывали, что такси выруливало от обочины задом, и ему в бок влетела BMW Х5. По последним данным, 29-летний таксист на «Фольксвагене Поло» разворачивался, не убедившись в безопасности манёвра. Это соответствует словам очевидца из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»: «Водитель такси разворачивался на разделительной полосе. В этот момент в него врезался серебристый BMW, который мчался на огромной скорости». Погибли водитель и пассажирка такси — 33-летняя жительница Ломоносова.

В группе писали, что водитель BMW якобы был пьян, его увезли на экспертизу. Эта информация подтвердилась, исследование показало 0,425 мг/л. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Про него известно, что ему 42 года, машина принадлежит, судя по всему, его отцу. В этом году нарушений ПДД за ним не числится.