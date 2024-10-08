Разворот или выезд назад? Видео смертельного ДТП в Стрельне объясняет нестыковку

Предполагаемым виновником смертельной аварии на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне считается водитель BMW. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, передает 8 октября ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как писала «Фонтанка», ДТП произошло вечером 7 октября, погибли водитель и пассажир такси «Фольксваген Поло». Изначально сообщалось, что такси выруливало от обочины задом, и ему в бок влетела BMW Х5, затем — что таксист разворачивался, не убедившись в безопасности манёвра. «ДТП и ЧП» публикует видео, на котором зафиксирован манёвр.
На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 42-летний водитель BMW Х5, приближаясь к Т-образному перекрестку со Львовской улицей, «избрал скорость, которая не обеспечила ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства». У дома 2 по Львовской улице он ударил такси «Фольксваген Поло» под управлением 30-летнего мужчины, который совершал разворот на встречной полосе. Задело и «Ниссан Ноут», следовавший в том же направлении, что и «Фольксваген».
В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ.
«По данным Госавтоинспекции, водитель был пьян. В его крови выявлено 0,4 мг/л», — отмечается в сообщении.
30-летний водитель такси, напомним, скончался на месте. Его 33-летняя пассажирка — в карете скорой помощи по дороге в больницу. Водитель BMW госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
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