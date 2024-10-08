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Происшествия Разворот или выезд назад? Видео смертельного ДТП в Стрельне объясняет нестыковку

Разворот или выезд назад? Видео смертельного ДТП в Стрельне объясняет нестыковку

7 538
35 комментариев

Предполагаемым виновником смертельной аварии на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне считается водитель BMW. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, передает 8 октября ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как писала «Фонтанка», ДТП произошло вечером 7 октября, погибли водитель и пассажир такси «Фольксваген Поло». Изначально сообщалось, что такси выруливало от обочины задом, и ему в бок влетела BMW Х5, затем — что таксист разворачивался, не убедившись в безопасности манёвра. «ДТП и ЧП» публикует видео, на котором зафиксирован манёвр.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 42-летний водитель BMW Х5, приближаясь к Т-образному перекрестку со Львовской улицей, «избрал скорость, которая не обеспечила ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства». У дома 2 по Львовской улице он ударил такси «Фольксваген Поло» под управлением 30-летнего мужчины, который совершал разворот на встречной полосе. Задело и «Ниссан Ноут», следовавший в том же направлении, что и «Фольксваген».

Кадр из видео в «ДТП и ЧП»

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ.

«По данным Госавтоинспекции, водитель был пьян. В его крови выявлено 0,4  мг/л», — отмечается в сообщении.

30-летний водитель такси, напомним, скончался на месте. Его 33-летняя пассажирка — в карете скорой помощи по дороге в больницу. Водитель BMW госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии
37
гастарбайтер
1 час
Понятно, что основная вина лежит на пьяном водителе БМВ. Но чисто моё субъектиавое мнение: тарифы в такси таковы, что водители вынуждены минимизировать расходы и маршруты... Обычный водитель бы здесь не разворачивался, а проехал дальше в поисках более удобного, безопасного перекрёстка. Таксист же экономил время и топливо... А тут ещё и БМВ... Алкоголь... Сумерки.. Когда я сажусь за руль я сразу принимаю за догму: все остальные водители - новички, неадекваты или пьяные... На обгон или левый поворот иду только с двукратным запасом по времени... А если считать остальных участников движения примерными водителями - в конце концов получится вот так...
-4*
28 минут
Виноват таксист на 1000%
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