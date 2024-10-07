Таксист в Стрельне подставился под BMW. Он погиб сразу, клиентка — по пути в больницу

Со смертельным ДТП разбирается дорожная полиция в Петербурге вечером 7 октября. Таксист вырулил задом в поток.

Как сообщает ГУ МВД региона, 30-летний водитель такси выруливал на проезжую часть на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Львовской улицы. Время было семь часов вечера, уже стемнело. Таксист выруливал от обочины задом, когда ему в бок на приличной скорости врезалась двигающаяся по проезжей части BMW. Машины задели еще один автомобиль.

Таксист погиб на месте, пассажирку такси везли в больницу, но ее организм также не выдержал повреждений. Личность женщины пока не установлена.

Водитель BMW пострадал, у него травмы средней степени тяжести.