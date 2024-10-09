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Власть Общество Депутат Хинштейн назвал условия разблокировки Discord

Депутат Хинштейн назвал условия разблокировки Discord

2 802
5 комментариев

Работа Discord в России может быть возобновлена после того, как сервис удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей. Об этом написал председатель комитета Госдумы по информационной политике и депутат Александр Хинштейн в своем telegram-канале в среду, 9 октября.

По словам Хинштейна, на сегодняшний день Роскомнадзор потребовал от администрации Discord Inc удалить более 1 000 материалов. Речь идет о призывах к экстремизму, пропаганде ЛГБТ*, детской порнографии, вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывах к самоубийству, пронаркотическом контенте.

«До настоящего времени большинство таких материалов не удалено», — написал депутат.

Хинштейн отметил, что от 2,62 до 4,83 миллиона россиян пользуются сервисом ежедневно. Однако ничего уникального в платформе нет, добавил глава IT-комитета, и в будущем планируется заменить Discord российским аналогом.

Роскомнадзор объявил о блокировке Discord во вторник, 8 октября. О возможном ограничении доступа к платформе говорилось еще в сентябре. В прошлом месяце российские пользователи Discord не единожды сталкивались с проблемами в работе мессенджера.

Кроме того, заблокировать Discord 9 октября решили турецкие власти. На сервисе нашли контент, нарушающий местные законы. После блокировок в России и Турции администрация компания Discord Inc начала разбираться в ситуации.

* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Комментарии
5
Kit.
29 минут
Тут выяснилось (ну кто бы мог подумать) что Discord использовался российскими войсками для связи на СВО.
282768225
23 минуты
Хиня один из голубков! А кричит больше всех
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