«Мы полны решимости защитить нашу молодежь»: в Турции вслед за Россией заблокировали доступ к Discord

Турецкие власти приняли решение о блокировке мессенджера Discord. На площадке нашли контент, нарушающий местные законы. Об этом глава минюста Турции Йылмаз Тунч заявил в среду, 9 октября, пишет ТАСС.
Комментируя блокировку, в турецком минюсте заявили, что решение о ней было принято из-за достаточных подозрений в совершении преступлений. В ведомстве подчеркнули, что «полны решимости защитить молодежь и детей».
Накануне доступ к мессенджеру ограничили в России. В качестве причин в Роскомнадзоре указали на нарушение требований законодательства. На Discord, по информации РКН, размещалась «противоправная информация», которая и стала одним из оснований для блокировки.
Вскоре после этого ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке, сообщали в организации. Связано ли это с блокировкой Discord — неизвестно.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.