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Общество «Мы полны решимости защитить нашу молодежь»: в Турции вслед за Россией заблокировали доступ к Discord

«Мы полны решимости защитить нашу молодежь»: в Турции вслед за Россией заблокировали доступ к Discord

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9 комментариев

Турецкие власти приняли решение о блокировке мессенджера Discord. На площадке нашли контент, нарушающий местные законы. Об этом глава минюста Турции Йылмаз Тунч заявил в среду, 9 октября, пишет ТАСС.

Комментируя блокировку, в турецком минюсте заявили, что решение о ней было принято из-за достаточных подозрений в совершении преступлений. В ведомстве подчеркнули, что «полны решимости защитить молодежь и детей».

Накануне доступ к мессенджеру ограничили в России. В качестве причин в Роскомнадзоре указали на нарушение требований законодательства. На Discord, по информации РКН, размещалась «противоправная информация», которая и стала одним из оснований для блокировки.

Вскоре после этого ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке, сообщали в организации. Связано ли это с блокировкой Discord — неизвестно.

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Комментарии
9
Отец Родной
1 час
Когда Эрдоган уже выскажется о квадроберах. Ну сколько можно ждать!
Znatok78
1 час
Защита детей от развития и общения - тоже, своего рода, защита..
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