«Терпение и желание вести переговоры заканчиваются»: Discord заблокировали в РФ

Голосовой мессенджер Discord заблокирован в России. Об этом 8 октября официально объявила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Уточняется, что основанием для блокировки стало нарушение требований законодательства. «Выполнение этих требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков», — сообщает пресс-служба РКН (цитата по ТАСС).
Также утверждается, что в Discord размещалась «противоправная информация» — это тоже стало основанием для ограничения доступа.
Член Комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин заявил РИА Новости, что блокировка Discord — это «сигнал другим иностранным ИТ-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются».
О том, что регулятор может ограничить доступ к Discord, сообщалось еще в конце сентября. К тому моменту российские пользователи Discord уже не единожды сталкивались с проблемами в работе мессенджера. В августе произошел масштабный сбой, затронувший, помимо Discord, многие другие популярные сайты и приложения, а 18 сентября Discord вновь перестал работать у пользователей из разных регионов РФ.
Уже тогда было известно, что с 20 сентября Роскомнадзор вынес в отношении мессенджера пять новых решений о нарушении законодательства.
Изначально Discord создавался для геймеров и позволяет им обмениваться голосовыми сообщениями, что помогает лучше координировать действия во время игрового процесса. Большинство пользователей общается в открытых или закрытых группах, доступ в которые предоставляется по ссылке-приглашению. После начала пандемии Discord стал позиционироваться как универсальная коммуникационная платформа. В нем отсутствует строгая модерация. В России, где Discord используют не только для общения в видеоиграх, но и в образовании и области корпоративной коммуникации, по разным оценкам, число зарегистрированных пользователей составляет от 29 до 40 миллионов.
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