«Терпение и желание вести переговоры заканчиваются»: Discord заблокировали в РФ

Уточняется, что основанием для блокировки стало нарушение требований законодательства. «Выполнение этих требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков», — сообщает пресс-служба РКН ( цитата по ТАСС).

О том, что регулятор может ограничить доступ к Discord, сообщалось еще в конце сентября. К тому моменту российские пользователи Discord уже не единожды сталкивались с проблемами в работе мессенджера. В августе произошел масштабный сбой, затронувший, помимо Discord, многие другие популярные сайты и приложения, а 18 сентября Discord вновь перестал работать у пользователей из разных регионов РФ.

Изначально Discord создавался для геймеров и позволяет им обмениваться голосовыми сообщениями, что помогает лучше координировать действия во время игрового процесса. Большинство пользователей общается в открытых или закрытых группах, доступ в которые предоставляется по ссылке-приглашению. После начала пандемии Discord стал позиционироваться как универсальная коммуникационная платформа. В нем отсутствует строгая модерация. В России, где Discord используют не только для общения в видеоиграх, но и в образовании и области корпоративной коммуникации, по разным оценкам, число зарегистрированных пользователей составляет от 29 до 40 миллионов.