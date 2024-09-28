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    «Коммерсантъ»: Мессенджер Discord может быть заблокирован в России «в ближайшие дни»

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    Мессенджер Discord может быть заблокирован в России «в ближайшие дни», сообщил 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

    По данным издания, с 20 сентября Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вынесла в отношении мессенджера пять новых решений о нарушении законодательства, которые вполне могут стать основанием для блокировки.

    Впрочем, среди геймеров и комьюнити-менеджеров компаний-разработчиков, у которых Discord пользуется популярностью, обсуждается и риск «замедления» мессенджера.

    Изначально Discord создавался для геймеров и позволяет им обмениваться голосовыми сообщениями, что помогает лучше координировать действия во время игрового процесса. Большинство пользователей общаются в открытых или закрытых группах, доступ в которые предоставляется по ссылке-приглашению.

    После начала пандемии, Discord стал позиционироваться как универсальная коммуникационная платформа. В нем отсутствует строгая модерация. В России, где Discord используют не только для общения в видеоиграх, но и в образовании и области корпоративной коммуникации, по разным оценкам, число зарегистрированных пользователей Discord составляет от 29 до 40 миллионов.

    RTVi отмечает, что Discord также часто используется наряду с Telegram как средство связи на линии фронта.

    За последний месяц российские пользователи Discord уже не единожды сталкивались с проблемами в работе мессенджера. В августе произошел масштабный сбой, затронувший, помимо Discord, многие другие популярные сайты и приложения, а 18 сентября Discord вновь перестал работать у пользователей из разных регионов РФ.

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