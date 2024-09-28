«Коммерсантъ»: Мессенджер Discord может быть заблокирован в России «в ближайшие дни»

Мессенджер Discord может быть заблокирован в России «в ближайшие дни», сообщил 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.



По данным издания, с 20 сентября Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вынесла в отношении мессенджера пять новых решений о нарушении законодательства, которые вполне могут стать основанием для блокировки.

Впрочем, среди геймеров и комьюнити-менеджеров компаний-разработчиков, у которых Discord пользуется популярностью, обсуждается и риск «замедления» мессенджера.