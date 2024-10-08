Ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атакам. Это произошло сразу после блокировки Discord в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вечером 8 октября сообщила о DDoS-атаках на свои ресурсы. Заявление регулятора приводит ТАСС.

Незадолго до этого стали поступать сообщения о сбоях в работе сайта Роскомнадзора — по данным портала Downdetector, сбои начались после 18:00 (по Москве). Однако сейчас, согласно информации ТАСС, все ресурсы службы, включая сайт, работают без ограничений.

«Фиксируем DDOS-атаки мощностью до 578,57 Гбит/с, скоростью до 50,76 млн п/с», цитирует агентство сообщение РКН. «Атаки цели не достигают», добавили в пресс-службе и отметили, что основные всплески трафика — из зарубежных сетей. Примечательно, что атаки на ресурсы РКН начались сразу после объявления о блокировке Discord в России — популярного среди геймеров мессенджера.

Накануне Песков заявил о беспрецедентной хакерской атаке на холдинг ВГТРК. Сайты судов в России, между тем, не работают уже вторые сутки, как оказалось, из-за «внеплановых технических работ».