Сайты судов России перестали работать

Сайты судов в России не работают уже вторые сутки, как оказалось, из-за «внеплановых технических работ». Причину неполадок 8 октября озвучила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, пользователи не могут зайти не ресурсы, размещенные на домене sudrf.ru, на котором размещены официальные сайты судов общей юрисдикции, сервис «Электронное правосудие» и электронные почты судов.

Граждан просят обращаться по телефону +7 (800) 200-21-41 техподдержки ГАС «Правосудие», которая восстанавливает работоспособность системы.