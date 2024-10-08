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Общество Технологии Сайты судов России перестали работать

Сайты судов России перестали работать

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12 комментариев

Сайты судов в России не работают уже вторые сутки, как оказалось, из-за «внеплановых технических работ». Причину неполадок 8 октября озвучила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, пользователи не могут зайти не ресурсы, размещенные на домене sudrf.ru, на котором размещены официальные сайты судов общей юрисдикции, сервис «Электронное правосудие» и электронные почты судов.

Граждан просят обращаться по телефону +7 (800) 200-21-41 техподдержки ГАС «Правосудие», которая восстанавливает работоспособность системы.

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Комментарии
12
Панкихой
1 час
Сайты есть, а судов нет ... Теперь и сайты .. были.
-4*
1 час
Теперь это коммерческая организация, пусть сами разбираются!
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