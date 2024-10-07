Песков заявил о беспрецедентной хакерской атаке на холдинг ВГТРК

Холдинг ВГТРК столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, комментируя перебои в вещании федеральных каналов утром 7 октября.



«Наш государственный информационный холдинг, один из крупнейших, он столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру», — сказал официальный представитель Кремля (цитата по «Вы слушали Маяк»).

С его слов, в настоящее время специалисты прикладывают все усилия, чтобы устранить последствия атаки. Также важно понять, «куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры», заключил Песков.

Ранее «Фонтанка» писала, что около 8 утра часть пользователей столкнулась с проблемой вещания радио- и телепрограмм ВГТРК в Сети. Не загружались в том числе телеканалы «Россия 1» и «Россия 24», в эфире радио «Вести ФМ» было молчание. При этом цифровое телевещание работало без перебоев.