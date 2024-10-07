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Общество Технологии Зрители жалуются на сбои в интернет-вещании программ ВГТРК

Зрители жалуются на сбои в интернет-вещании программ ВГТРК

5 339
33 комментария

Часть пользователей столкнулась с проблемой вещания радио- и телепрограмм ВГТРК в Сети. О проблемах 7 октября сообщил читатель «Фонтанки».

«Все каналы не работают уже полчаса», — написала читательница Людмила. При попытке посмотреть «Россию 1» у нее всплывало уведомление о «сетевой ошибке». «Фонтанка» убедилась, что у части пользователей действительно не загружаются телеканалы «Россия 1» и «Россия 24», при этом цифровое телевещание работает без перебоев.

ВГТРК РОССИЯ 1

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-центр ВГТРК.

На сайте Downdetector.ru, фиксирующем сбои, пользователи массово жалуются также и на молчание в эфире радио «Вести ФМ».

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Комментарии
33
Myname
1 час
Сюрпрейз и в такой день.
282493173
2 часа
горе то какое
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