Зрители жалуются на сбои в интернет-вещании программ ВГТРК

Часть пользователей столкнулась с проблемой вещания радио- и телепрограмм ВГТРК в Сети. О проблемах 7 октября сообщил читатель «Фонтанки».

«Все каналы не работают уже полчаса», — написала читательница Людмила. При попытке посмотреть «Россию 1» у нее всплывало уведомление о «сетевой ошибке». «Фонтанка» убедилась, что у части пользователей действительно не загружаются телеканалы «Россия 1» и «Россия 24», при этом цифровое телевещание работает без перебоев.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-центр ВГТРК.