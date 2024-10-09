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Общество В Discord выясняют, почему его заблокировали в России и Турции

В Discord выясняют, почему его заблокировали в России и Турции

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1 комментарий

Мессенджер Discord разбирается в ситуации с блокировкой ресурса в Турции и России. Сообщение об этом появилось на сайте по отслеживанию доступности платформы 9 октября.

Накануне доступ к площадке был ограничен в России. В Роскомнадзоре заявили, что Discord неоднократно нарушал российское законодательство, размещая «противоправную информацию».

Блокировку мессенджера объяснили в Госдуме РФ. По словам главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарева, площадка превратилась в инструмент по продаже наркотиков и связана с пропагандой ЛГБТ*.

«Речь и об извращенцах, которые побуждают детей сделать для них интимные фото», — заявил Пискарев.

На следующий день, 9 октября, Discord был заблокирован и в Турции за нарушение местного законодательства. Как заявили в Минюсте страны, там «полны решимости защитить молодежь и детей».

* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Комментарии
1
281306153
1 час
по тому что работает на Ми6
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