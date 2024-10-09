В подмосковном Ногинске загорелся Центральный рынок. Густой черный дым заволакивает небо на городом

В городе Ногинске Московской области днем 9 октября загорелся Центральный рынок. Об этом сообщает издание MSK1.RU. Информацию подтвердили в МЧС.
По предварительной информации, возгорание началось в одной из палаток, после чего огонь быстро перекинулся на соседние здания. На видео с места происшествия можно видеть густой черный дым, заволакивающий небо над рынком и смешивающийся с облаками.
На место происшествия направляются экстренные службы. О пострадавших не сообщалось.
Площадь пожара до сих пор неизвестна. Между тем сообщается, что рынок разгорается все сильнее и сильнее.
По информации MSK1.RU, к месту происшествия прибыли семь машин полиции, четыре пожарные, четыре скорые и две реанимации.
Обновлено: МЧС сообщило, что «территория рынка по улице Декабристов, 2 горит по всей площади»; площадь возгорания — 3000 квадратных метров.
В тушении участвует 81 специалист; привлечено 26 единиц техники. Прогнозируется, что локализовать пожар удастся в лучшем случае к полуночи.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.