В подмосковном Ногинске загорелся Центральный рынок. Густой черный дым заволакивает небо на городом

В городе Ногинске Московской области днем 9 октября загорелся Центральный рынок. Об этом сообщает издание MSK1.RU. Информацию подтвердили в МЧС.

По предварительной информации, возгорание началось в одной из палаток, после чего огонь быстро перекинулся на соседние здания. На видео с места происшествия можно видеть густой черный дым, заволакивающий небо над рынком и смешивающийся с облаками.

На место происшествия направляются экстренные службы. О пострадавших не сообщалось.

Площадь пожара до сих пор неизвестна. Между тем сообщается, что рынок разгорается все сильнее и сильнее.