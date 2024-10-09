Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

вос.

 761мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Выжили в турецком автобусе
Новый зоопарк в Юнтолово?
Гуляем на улице Некрасова
Магистраль через Неву
Кладбище наступает
Терапия отчаяния по-русски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В подмосковном Ногинске загорелся Центральный рынок. Густой черный дым заволакивает небо на городом

В подмосковном Ногинске загорелся Центральный рынок. Густой черный дым заволакивает небо на городом

3 780
Написать комментарий

В городе Ногинске Московской области днем 9 октября загорелся Центральный рынок. Об этом сообщает издание MSK1.RU. Информацию подтвердили в МЧС.

По предварительной информации, возгорание началось в одной из палаток, после чего огонь быстро перекинулся на соседние здания. На видео с места происшествия можно видеть густой черный дым, заволакивающий небо над рынком и смешивающийся с облаками.

На место происшествия направляются экстренные службы. О пострадавших не сообщалось.

Площадь пожара до сих пор неизвестна. Между тем сообщается, что рынок разгорается все сильнее и сильнее.

По информации MSK1.RU, к месту происшествия прибыли семь машин полиции, четыре пожарные, четыре скорые и две реанимации.

Обновлено: МЧС сообщило, что «территория рынка по улице Декабристов, 2 горит по всей площади»; площадь возгорания — 3000 квадратных метров.

В тушении участвует 81 специалист; привлечено 26 единиц техники. Прогнозируется, что локализовать пожар удастся в лучшем случае к полуночи.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
Новости компаний
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Новости компаний
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00