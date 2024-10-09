Двадцать котов и трех собак спасли из горящей квартиры в Норильске. Питомцам едва хватило места на лестничной площадке

Трех собак и двадцать котов вынесли пожарные из горящей квартиры в Норильске. О происшествии 9 октября сообщает пресс-служба МЧС.

Источник: МЧС России







Хозяев жилища, расположенного на четвертом этаже девятиэтажного дома, не оказалось на месте в момент ЧП — пожарных вызвали соседи. Огонь на 4 «квадратах» удалось быстро потушить — работали 12 специалистов и 3 единицы техники, — а вот домашних питомцев пришлось выносить и приводить в чувство чуть дольше, однако благодаря спасателям они все остались живы.

Источник: МЧС России Источник: МЧС России

«Котята выбежали самостоятельно», — отметили в пресс-службе.