Двадцать котов и трех собак спасли из горящей квартиры в Норильске. Питомцам едва хватило места на лестничной площадке

Трех собак и двадцать котов вынесли пожарные из горящей квартиры в Норильске. О происшествии 9 октября сообщает пресс-служба МЧС.
Хозяев жилища, расположенного на четвертом этаже девятиэтажного дома, не оказалось на месте в момент ЧП — пожарных вызвали соседи. Огонь на 4 «квадратах» удалось быстро потушить — работали 12 специалистов и 3 единицы техники, — а вот домашних питомцев пришлось выносить и приводить в чувство чуть дольше, однако благодаря спасателям они все остались живы.
«Котята выбежали самостоятельно», — отметили в пресс-службе.
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