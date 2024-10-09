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Власть Технологии «Инцидент информационной безопасности». Почему упали сайты судов и когда их восстановят?

«Инцидент информационной безопасности». Почему упали сайты судов и когда их восстановят?

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8 комментариев

Судебный департамент при Верховном суде РФ уведомил председателей судов других инстанций о том, что в этот понедельник произошел «инцидент информационной безопасности», в результате которого вся система ГАС «Правосудие» перестала работать. Работы по восстановлению продлятся как минимум до 18 октября, говорится в письме за подписью гендиректора департамента Владислава Иванова, подлинность которого «Фонтанке» подтвердили источники в судебной системе.

Отмечается, что из-за этого «инцидента» для пользователей оказались недоступны следующие сервисы:

  • интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru;

  • телефония арбитражных судов на платформе Microsoft Lync;

  • портал ГАС «Правосудие», на базе которого размещены сайты судов общей юрисдикции и др.;

  • службы электронной почты ГАС «Правосудие».

До окончания работ неотложные извещения и запросы предлагают направлять через личный кабинет «Почты России» или почтовые отделения.

Напомним, сайты большинства российских судов перестали открываться в понедельник. Глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала о «внеплановых технических работах».

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Комментарии
8
AndrewBarsik
43 минуты
А я Вам расскажу почему они "упали". Потому что некому поддерживать информационные системы в работоспособном состоянии, так как многие толковые специалисты бегут из России. Умные люди ни за какие деньги не хотят жить под властью простейших. Особенно, если простейшие- злобны и мстительны.
alexpv
13 минут
Не секрет, что сайты судов упали аккурат одновременно, как была хакерская атака на ВГТРК. И ноги оттуда же растут. Зачем мозги парить от каких то технических работах на период больше 10 дней)
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