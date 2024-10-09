«Инцидент информационной безопасности». Почему упали сайты судов и когда их восстановят?

Судебный департамент при Верховном суде РФ уведомил председателей судов других инстанций о том, что в этот понедельник произошел «инцидент информационной безопасности», в результате которого вся система ГАС «Правосудие» перестала работать. Работы по восстановлению продлятся как минимум до 18 октября, говорится в письме за подписью гендиректора департамента Владислава Иванова, подлинность которого «Фонтанке» подтвердили источники в судебной системе.
Отмечается, что из-за этого «инцидента» для пользователей оказались недоступны следующие сервисы:
интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru;
телефония арбитражных судов на платформе Microsoft Lync;
портал ГАС «Правосудие», на базе которого размещены сайты судов общей юрисдикции и др.;
службы электронной почты ГАС «Правосудие».
До окончания работ неотложные извещения и запросы предлагают направлять через личный кабинет «Почты России» или почтовые отделения.
Напомним, сайты большинства российских судов перестали открываться в понедельник. Глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала о «внеплановых технических работах».
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