«Знали все, но молчали»: в МИД РФ прокомментировали вечеринки рэпера P. Diddy

О происходящем на мероприятиях рэпера P. Diddy в США знали все, но молчали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На вечеринках присутствовали общественные деятели, журналисты, которые всячески показывали свою осведомленность, но не говорили правды, добавила она.

По словам Захаровой, Голливуд и американская элита стали продвигать «подобный образ жизни». При этом «тысячи человек могли находиться на крючке» после вечеринок у P. Diddy, а собранный там компромат используется для продвижения «комментариев по международной повестке, в том числе по Украине», — заявили в МИД РФ.

Рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, обвиняют в принуждении к участию в оргиях, употреблению наркотиков, торговле людьми и сексуальном насилии. Против него будет подано более 120 исков о сексуальном насилии. Со слов адвокатов истцов, жертвами стали дети в возрасте 9 и 14 лет. Возможные преступления охватывают 2000-е и 2010-е годы, когда P. Diddy был наиболее популярен.

Подробнее о музыканте и о том, в чем его обвиняют, читайте в материале «Фонтанки».