До дома оставалось 5 минут. Якутские врачи не смогли спасти девочку после нападения собак

В Якутии умерла девочка, пострадавшая от нападения собак в посёлке Чульман. Об этом сообщает 9 октября региональный Минздрав .

«Врачами было сделано все возможное для ее спасения, но, к большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась», — отмечается в сообщении.

«Она шла от подруги через магазин, до дома оставалось минут пять. И там собаки загнали ее в угол за гаражи», — вспоминает сестра.

Девочка позвонила подруге и стала кричать в трубку, что вокруг много собак. Родители подруги позвонили отцу девочки Валерию. Он приехал и увидел, что прохожий пытается оттащить от псов его ребёнка. Вместе им удалось это сделать. По словам Валерия, собак было не меньше пятнадцати.