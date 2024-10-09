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Происшествия До дома оставалось 5 минут. Якутские врачи не смогли спасти девочку после нападения собак

До дома оставалось 5 минут. Якутские врачи не смогли спасти девочку после нападения собак

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11 комментариев

В Якутии умерла девочка, пострадавшая от нападения собак в посёлке Чульман. Об этом сообщает 9 октября региональный Минздрав.

«Врачами было сделано все возможное для ее спасения, но, к большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась», — отмечается в сообщении.

Собаки напали на 12-летнюю ученицу местной школы вечером 7 октября. Девочка возвращалась домой от подруги, рассказала её сестра порталу 14.RU.

«Она шла от подруги через магазин, до дома оставалось минут пять. И там собаки загнали ее в угол за гаражи», — вспоминает сестра.

Девочка позвонила подруге и стала кричать в трубку, что вокруг много собак. Родители подруги позвонили отцу девочки Валерию. Он приехал и увидел, что прохожий пытается оттащить от псов его ребёнка. Вместе им удалось это сделать. По словам Валерия, собак было не меньше пятнадцати.

Отец увёз дочку в больницу. Врачи диагностировали укушено-рваные раны рук и ног, тела и головы. Операция длилась несколько часов. Спасти ребёнка не удалось.

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Комментарии
11
aprahka
1 час
Ужас,бедный ребёнок.А сколько таких собак по стране...
VKuser174198221
1 час
Страна, где дикие собаки на улице, среди бела дня загрызают детей- просто стойбище....Живу в Старом Петергофе- стая собак , голов из 7-8, подкармливаются местными сердобольными пенсионерками...неоднократно гонялись за моими детьми- подростками , идущими из школы....Соседи тоже жалуются...участковый говорит, что он ничего сделать не может....Ждем когда кого-то загрызут.......
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