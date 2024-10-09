До дома оставалось 5 минут. Якутские врачи не смогли спасти девочку после нападения собак

В Якутии умерла девочка, пострадавшая от нападения собак в посёлке Чульман. Об этом сообщает 9 октября региональный Минздрав.
«Врачами было сделано все возможное для ее спасения, но, к большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась», — отмечается в сообщении.
Собаки напали на 12-летнюю ученицу местной школы вечером 7 октября. Девочка возвращалась домой от подруги, рассказала её сестра порталу 14.RU.
«Она шла от подруги через магазин, до дома оставалось минут пять. И там собаки загнали ее в угол за гаражи», — вспоминает сестра.
Девочка позвонила подруге и стала кричать в трубку, что вокруг много собак. Родители подруги позвонили отцу девочки Валерию. Он приехал и увидел, что прохожий пытается оттащить от псов его ребёнка. Вместе им удалось это сделать. По словам Валерия, собак было не меньше пятнадцати.
Отец увёз дочку в больницу. Врачи диагностировали укушено-рваные раны рук и ног, тела и головы. Операция длилась несколько часов. Спасти ребёнка не удалось.
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