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Происшествия Полиция задержала петербуржца, напавшего с ножом на Range Rover в центре города

Полиция задержала петербуржца, напавшего с ножом на Range Rover в центре города

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9 комментариев

Петербургская полиция задержала дебошира, который испортил дорогой автомобиль в центре города. Сам инцидент произошел в конце сентября на Садовой улице в районе Апраксина двора. Правда, собственница машины решилась заявить об этом в полицию лишь спустя неделю.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 октября, 36-летняя женщина обратилась за помощью в полицию четыре дня назад. Менеджер крупной компании рассказала, что 30 сентября она сидела в своем Range Rover у дома 28-30 по улице Садовой. Вдруг неизвестный ей мужчина нанес по капоту машины три удара ножом, а также начал ей угрожать. Дама поспешила уехать от неадекватного незнакомца.

«8 октября 2024 года в 18:00 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска у дома 79 по улице Марата по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 49-летний неработающий местный житель», — рассказали в полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемый процессуально задержан.

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Комментарии
9
Леошид Турист
23 минуты
оперативно-рАзыскных! Поколение ЕГЭ...
Слава России!
37 минут
причина агрессии?
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