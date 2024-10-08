Альпинисты из России погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии

«Тут очень плохой интернет, но хорошо, что есть. Завтра, 27-го числа, мы выходим на гору; когда пройдем пограничную заставу, инет пропадет совсем. Загружать видосы не смогу. Если будет какая-то возможность, буду писать, какая обстановка. Видосы все выгружу, когда уже спустимся (надеюсь, всё будет хорошо). …Если с момента моего последнего выхода в эфир пройдет неделя, а я всё еще не вышел на связь, то уже не ищите меня, всё. Всех обнял», — написал Старк.