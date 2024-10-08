Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

вос.

 762мм 75%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Петербуржцы и их ипотека
Смерть на горе
Центр безэкипажных катеров
Промышленный Петербург
Нобелевская премия по медицине
Обидел учителя — плати
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Альпинисты из России погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии

Альпинисты из России погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии

1 935
1 комментарий

Двое российских альпинистов погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает «Рустави 2».

По предварительным данным, россияне погибли из-за оборвавшейся веревки во время восхождения на гору. Тела погибших уже спустили с места трагедии на вертолете пограничной полиции МВД Грузии.

Известно, что гору Казбек хотел покорить 41-летний житель села Гжель Московской области Антон Старк. Мужчина вел телеграм-канал «о путешествиях, горах, еде, силе воли, преодолении себя». Этим летом Старк совершил восхождение на Эльбрус с флагом Раменского округа. Судя по соцсетям альпиниста, путешествие к Казбеку началось еще 23 сентября, а само восхождение — 27 сентября.

«Тут очень плохой интернет, но хорошо, что есть. Завтра, 27-го числа, мы выходим на гору; когда пройдем пограничную заставу, инет пропадет совсем. Загружать видосы не смогу. Если будет какая-то возможность, буду писать, какая обстановка. Видосы все выгружу, когда уже спустимся (надеюсь, всё будет хорошо). …Если с момента моего последнего выхода в эфир пройдет неделя, а я всё еще не вышел на связь, то уже не ищите меня, всё. Всех обнял», — написал Старк.

Последние видеоролики в своем телеграм-канале Антон Старк опубликовал 27 сентября. На них он показал своим подписчикам талисман для благополучного восхождения.

Вместе со Старком восхождение совершал 35-летний основатель и руководитель московского клуба «Перезагрузка» Александр Пинчук, который с 2014 года организует походы, сплавы, восхождения. Информацию о гибели мужчин подтвердили в основанном Пинчуком клубе 5 октября.

«Сегодня стало известно, что Александр Пинчук и Антон Старк были найдены грузинскими службами и спущены в Степанцминду (курорт в Грузии. — Прим. ред.) замерзшими. …Восхождение было в непогоду, и нашли в Пещере на 4700, остальное пока неизвестно. Службы опознали [альпинистов] по документам, информация точная», — пишут в телеграм-канале сообщества.

Подписчики продолжают делиться светлыми воспоминаниями о путешествиях, организованных Александром Пинчуком, и собирают материальную помощь семье погибшего.

Ранее стало известно, что при восхождении на гору Дхаулагири в Непале погибли пять российских альпинистов, в том числе петербуржец. Они пропали без вести 6 октября. Тела обнаружил спасательный вертолет на высоте более 7 тысяч метров. Из команды в живых остался только один — 59-летний петербуржец Валерий Шамало.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
iigaza
23 минуты
Ради красного словца, не пожалеет и отца.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25