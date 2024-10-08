Альпинисты из России погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии

Двое российских альпинистов погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает «Рустави 2».
По предварительным данным, россияне погибли из-за оборвавшейся веревки во время восхождения на гору. Тела погибших уже спустили с места трагедии на вертолете пограничной полиции МВД Грузии.
Известно, что гору Казбек хотел покорить 41-летний житель села Гжель Московской области Антон Старк. Мужчина вел телеграм-канал «о путешествиях, горах, еде, силе воли, преодолении себя». Этим летом Старк совершил восхождение на Эльбрус с флагом Раменского округа. Судя по соцсетям альпиниста, путешествие к Казбеку началось еще 23 сентября, а само восхождение — 27 сентября.
«Тут очень плохой интернет, но хорошо, что есть. Завтра, 27-го числа, мы выходим на гору; когда пройдем пограничную заставу, инет пропадет совсем. Загружать видосы не смогу. Если будет какая-то возможность, буду писать, какая обстановка. Видосы все выгружу, когда уже спустимся (надеюсь, всё будет хорошо). …Если с момента моего последнего выхода в эфир пройдет неделя, а я всё еще не вышел на связь, то уже не ищите меня, всё. Всех обнял», — написал Старк.
Последние видеоролики в своем телеграм-канале Антон Старк опубликовал 27 сентября. На них он показал своим подписчикам талисман для благополучного восхождения.
Вместе со Старком восхождение совершал 35-летний основатель и руководитель московского клуба «Перезагрузка» Александр Пинчук, который с 2014 года организует походы, сплавы, восхождения. Информацию о гибели мужчин подтвердили в основанном Пинчуком клубе 5 октября.
«Сегодня стало известно, что Александр Пинчук и Антон Старк были найдены грузинскими службами и спущены в Степанцминду (курорт в Грузии. — Прим. ред.) замерзшими. …Восхождение было в непогоду, и нашли в Пещере на 4700, остальное пока неизвестно. Службы опознали [альпинистов] по документам, информация точная», — пишут в телеграм-канале сообщества.
Подписчики продолжают делиться светлыми воспоминаниями о путешествиях, организованных Александром Пинчуком, и собирают материальную помощь семье погибшего.
Ранее стало известно, что при восхождении на гору Дхаулагири в Непале погибли пять российских альпинистов, в том числе петербуржец. Они пропали без вести 6 октября. Тела обнаружил спасательный вертолет на высоте более 7 тысяч метров. Из команды в живых остался только один — 59-летний петербуржец Валерий Шамало.
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