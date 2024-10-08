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Общество Новая вспышка на Солнце попала на видео — вместе с кометой и протуберанцем в полмиллиона километров

Новая вспышка на Солнце попала на видео — вместе с кометой и протуберанцем в полмиллиона километров

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Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН 8 октября публикует несколько видеозаписей вчерашней вспышки X класса в области 3842. После вспышки к Земле пришли потоки ускоренных протонов с энергиями около 10 МэВ. На магнитное поле они никак не влияют, но воздействуют на космические аппараты. А выброс массы, по предварительным оценкам, может задеть Землю краем во второй половине недели.

«Балл события — X2.1. По меркам текущего цикла событие не слишком большое (в списке самых крупных вспышек 25-го цикла занимает 20-е место), но тем не менее всё же заметное», — объясняют астрономы.

Вспышка спровоцировала выброс в космос гигантского протуберанца. Его размер — около полумиллиона километров. Протуберанцы — это «облака» из плотного газа, «висящие» над поверхностью звезды из-за линий магнитного поля. Они холоднее, чем солнечная поверхность, поэтому кажутся темными, хотя и раскалены до нескольких тысяч градусов.

«Судя по совпадению времён, данный протуберанец был выведен из равновесия вчерашней X вспышкой. В случае выбросов в сторону Земли такие структуры становятся причиной наиболее сильных ударов по планете», — отмечают в лаборатории.

Ещё одно любопытное видео — вспышка вместе с крупной кометой, пролетавшей в этот момент рядом с Солнцем. Вероятно, это комета C/2023 A3, обнаруженная китайской обсерваторией «Цзыцзиньшань» в январе 2023 года. На видео комета находится намного ближе к наблюдателю, чем плазма.

Сейчас магнитное поле Земли продолжает штормить и без влияния вчерашней вспышки. В полдень, по данным Лаборатории солнечной астрономии, буря немного утихла и оценивалась на уровне G1 как слабая.

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