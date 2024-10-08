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Общество Буря-обманщица стала сильнее. На нас дует быстрый солнечный ветер из корональной дыры

Буря-обманщица стала сильнее. На нас дует быстрый солнечный ветер из корональной дыры

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1 комментарий

Магнитная буря, обманувшая прогнозы, утром 8 октября усилилась до уровня 3.4 по 5-балльной шкале, сообщает в своем канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Думается, что это пик. Даже уровень 3 для бури от корональной дыры уже выглядел перебором (обычно их потолок от 1 до 2)», — отмечается в сообщении.

Причина нынешней бури комплексная, объясняют в лаборатории. К Земле продолжает приходить солнечное вещество, выбрасываемое активной областью 3842. Кроме того, добавилось воздействие очень крупной корональной дыры (размером около 300 тысяч километров), сформированной в северном полушарии Солнца. Под влиянием этой корональной дыры наша планета будет находиться ещё не менее двух суток. Это не значит, что всё время будет буря, но в целом сильно повышает нестабильность геомагнитной обстановки.

Напомним, сегодня рано утром вопреки прогнозам возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. Вчера в условиях небольшой бури было видно полярное сияние.

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Комментарии
1
McGillavry
34 минуты
К чему такая повышенная заинтересованность в активности Солнца? Помнится сидели мы как-то в баре до 4:00 утра, а утром в районе 9:00 побаливала голова. Ясное дело — очередная магнитная буря.
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