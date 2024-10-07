«Три дня и три ночи мы выслеживали сияние». Долгая охота дала результаты

Источник: читательница «Фонтанки» Екатерина







Охотникам за сиянием, наконец, повезло: 7 октября его удалось поймать. Магнитная буря пришлась как раз на ночное время и утром уже закончилась.

Экстремально сильная вспышка на Солнце произошла 3 октября, и магнитные бури на Земле ждали начиная с того дня. В итоге до нас добрались незначительные объёмы плазменных масс, выброшенных во время двух солнечных взрывов, и ночью 7 октября раскачали магнитное поле до уровня слабой магнитной бури.

«Три дня и три ночи мы выслеживали сияние, выбираясь пораньше на наблюдения, но, конечно же, небо отблагодарило нас за такое пристальное внимание в ночь на понедельник. Начиналось все небольшими завитушками и лентами, а в самой активной фазе небо до зенита заполыхало алым цветом», — рассказывают охотники в канале «АстроФотоБолото».

«За ночь было несколько всплесков сияния — около 23 часов по Москве, затем около 1 часа ночи, но жарче всего небо загорелось около 2:30. Кроме Ленобласти, получилось понаблюдать этот всплеск в самом городе, в СПб очень удачно разошлись тучи в эти моменты», — отмечают охотники за сиянием.

Сияние наблюдали и в других регионах России.

Источник: @mm_recyclebin для astrophotoboloto

Сейчас магнитная буря закончилась, продлившись около четырёх часов — с часу до пяти утра, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем канале.

«На настоящий момент графики формально ещё окрашены в красный цвет, но фактически поле Земли стабилизировалось. Повышенная скорость солнечного ветра будет сохраняться ещё около полутора суток. В этот период возможны короткие слабые возмущения», — отмечают астрономы.