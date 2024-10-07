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Общество Облако от экстремально сильной вспышки дошло до нас: началась магнитная буря

Облако от экстремально сильной вспышки дошло до нас: началась магнитная буря

2 912
2 комментария

Ночью 7 октября началась магнитная буря, которую международные прогностические центры ожидали ещё в четверг вечером. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В 2:52 мск индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг 5 единиц, что соответствует магнитной буре класса G1, то есть слабой. Ей причиной, вероятно, стали остатки солнечного вещества, выброшенного во время экстремально сильной вспышки на Солнце 3 октября.

Магнитная буря, предположительно, завершится во второй половине понедельника, после 15 часов. Её интенсивность будет колебаться между слабой и средней.

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Комментарии
2
266097915
25 минут
То то думаю, почему так на работу не хочется
280241717
4 минуты
черт с ней, чеснок не посажен...
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