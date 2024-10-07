Облако от экстремально сильной вспышки дошло до нас: началась магнитная буря

Ночью 7 октября началась магнитная буря, которую международные прогностические центры ожидали ещё в четверг вечером. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Источник: телеграм-канал Михаила Леуса







В 2:52 мск индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг 5 единиц, что соответствует магнитной буре класса G1, то есть слабой. Ей причиной, вероятно, стали остатки солнечного вещества, выброшенного во время экстремально сильной вспышки на Солнце 3 октября.

Магнитная буря, предположительно, завершится во второй половине понедельника, после 15 часов. Её интенсивность будет колебаться между слабой и средней.