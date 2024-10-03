Взрывов такого уровня не наблюдали больше 7 лет. На Солнце произошла еще одна крупная вспышка

Источник: xras.ru







Около 15 часов по московскому времени зарегистрировали самую крупную вспышку на Солнце с 2017 года, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Она имела балл X9.1. Только недавно, ночью 2 октября, зафиксировали вспышку уровнем X7.1, которую называли второй по мощности за последние 7 лет.

На этот раз взрыв произошел точно по центру солнечного диска, то есть непосредственно на линии Солнце — Земля. Предыдущая была в этой же области, но немного смещена от центра, и ее последствия в виде магнитных бурь уровня 3-4 ожидают уже завтра. Если подтвердится второй выброс плазмы в сторону Земли, то бури могут продлиться 3-4 дня.

Пока что данных о выбросе крупных масс плазмы в сторону Земли нет. «Есть надежда, что вчерашний взрыв мог „опустошить“ запасы плотного вещества в этой области Солнца, и новому взрыву просто нечего будет выбрасывать в космос. Но высока вероятность и негативных сценариев», — отмечают астрономы.

Предварительно ученые не фиксируют признаков сильного выброса. Однако если это лишь обманчивая видимость, то последствия стоит ждать в ночь с субботы на воскресенье.