«Супервспышка» на Солнце показала красоту, которую можно увидеть только из космоса

Источник: xras.ru

Вспышка уровня X7.1 произошла в 1:20 по московскому времени практически по центру солнечного диска. Она стала второй по мощности в текущем солнечном цикле, то есть за последние 7 лет, рассказали специалисты. Единственный более мощный взрыв был зафиксирован в мае этого года.

На видео — кадры, которые можно увидеть только из космоса. На нем видно формирование плазмы с температурой от 10 миллионов градусов и выше. Процесс виден как мощные импульсные вспышки, которые засвечивают изображение. В центре вспышки температура в этот момент достигала примерно 100 миллионов градусов. Это в несколько раз выше, чем в ядре Солнца.

Источник: xras.ru







При этом понимания о том, какие геомагнитные последствия несет эта вспышка, пока нет, отмечают в Лаборатории солнечной астрономии. Произошла она в области максимального воздействия на Землю и входит в 20 самых крупных событий за три последних десятилетия, однако для такого уровня выбросила в космос очень малые объемы плазмы. Воздействие также снижает то, что активный центр в момент взрыва был смещен от линии Солнце — Земля примерно на 30 градусов.

«В Сети распространяются предварительные результаты расчётов, согласно которым удар будет примерно в ночь с пятницы на субботу. Это всё же пока слишком поспешные выводы», — говорится в сообщении. Но можно предположить, что удар будет средней силы, добавили в лаборатории.