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Общество «Супервспышка» на Солнце показала красоту, которую можно увидеть только из космоса

«Супервспышка» на Солнце показала красоту, которую можно увидеть только из космоса

Исключительно крупный взрыв на Солнце зафиксировали астрономы в ночь на 2 октября. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовала завораживающее видео вспышки.

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2 комментария

Вспышка уровня X7.1 произошла в 1:20 по московскому времени практически по центру солнечного диска. Она стала второй по мощности в текущем солнечном цикле, то есть за последние 7 лет, рассказали специалисты. Единственный более мощный взрыв был зафиксирован в мае этого года.

На видео — кадры, которые можно увидеть только из космоса. На нем видно формирование плазмы с температурой от 10 миллионов градусов и выше. Процесс виден как мощные импульсные вспышки, которые засвечивают изображение. В центре вспышки температура в этот момент достигала примерно 100 миллионов градусов. Это в несколько раз выше, чем в ядре Солнца.

При этом понимания о том, какие геомагнитные последствия несет эта вспышка, пока нет, отмечают в Лаборатории солнечной астрономии. Произошла она в области максимального воздействия на Землю и входит в 20 самых крупных событий за три последних десятилетия, однако для такого уровня выбросила в космос очень малые объемы плазмы. Воздействие также снижает то, что активный центр в момент взрыва был смещен от линии Солнце — Земля примерно на 30 градусов.

«В Сети распространяются предварительные результаты расчётов, согласно которым удар будет примерно в ночь с пятницы на субботу. Это всё же пока слишком поспешные выводы», — говорится в сообщении. Но можно предположить, что удар будет средней силы, добавили в лаборатории.

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Комментарии
2
iigaza
30 минут
Хорошо никто на Марс не летел - от такой вспышки запросто кони могут двинуть героические астронавты.
Kostyn
20 минут
Солнце без не пропадет, а вот что делать нам. Исходя из физиологического строения нашего тела, никаких разговоров о межзвёздных полетов быть не может. Наша физиология, сторонние, настолько уязвимы, что за пределами магнитного щита Земли, наше тело под бомбардировкой тяжелыми радиоактивными частицами просто растает как мороженое. Мы плоть от плоти, мы навсегда прикреплены к условиям жизни на Земле. И никуда нам нет пути, и все что мы можем, это как можно дольше продлить свое существование на наше единственной Родине, планете Земля. Так давайте же не ускорять наше "падение", наше исчезновение, это и так случиться без нас. Давайте дадим как можно большим поколениям людей возможность жить на этой планете. Не будем заниматься самоуничтожением.
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