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Общество Сильная магнитная буря началась вопреки прогнозам

Сильная магнитная буря началась вопреки прогнозам

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1 комментарий

Прогнозы не сбылись. 8 октября после 5:42 мск возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. Об этом сообщает в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Слабая магнитная буря, которая началась вчера ночью и завершилась утром, во второй половине дня снова возобновилась. Минувшей ночью зафиксированы колебания между слабой и средней магнитными бурями. Учёные ожидали, что сегодня возмущения геомагнитного поля будут затихать, утром буря перейдёт из класса G2 в класс G1, а после полудня прекратится. Но прогнозы не оправдались, магнитная буря усилилась. Сейчас Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозирует ослабление магнитной бури после полудня.

Скриншот с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН xras.ru/forecast_activity.html

Между тем минувшим вечером, в 22:13, на Солнце произошла ещё одна вспышка максимального возможного класса Х. Она не экстремальная, всего Х2,1, до предыдущей сильнейшей вспышки ей далеко. На нас она, скорее всего, не повлияет, так как группа солнечных пятен, где она случилась, уже ушла от линии Солнце — Земля.

«Есть довольно высокие вероятности прихода к Земле тяжёлых заряженных частиц из вспышечного ядра (протонов с релятивистскими энергиями). На магнитосферу это не повлияет, но довольно сильно повысит нагрузку на космические аппараты», — отмечается в сообщении лаборатории.

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Комментарии
1
gatsby55
2 минуты
Для нас это что значит? Ничего. Понятно.
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