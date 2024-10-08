СК Белоруссии заподозрил 45 человек в заговоре против власти перед выборами президента

Еще 45 человек, находящихся за рубежом, стали фигурантами уголовных дел об экстремизме и заговоре для захвата власти в Белоруссии. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Действия 22 человек квалифицировали по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь — заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Они, как утверждает СК, присоединились к деятельности экс-кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее сторонников. В 2023 году суд в Минске заочно приговорил ее к 15 годам лишения свободы, признав виновной в госизмене, заговоре для захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им.

«В этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — „Платформа 2025“. Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь», — говорится в сообщении СК РБ. По мнению ведомства, целью «Платформы 2025» является «посягательство на конституционный строй, вмешательство извне во внутренние дела» Белоруссии и срыв выборной кампании, передает ТАСС.

Еще 23 человека включили в список действующих подозреваемых по уголовному делу об участии в экстремистском формировании. Их установили среди участников уличных собраний, организованных сообществами «Народные посольства» и «Белорусы зарубежья» в разных странах.

В СК заявили, что в рамках расследования были получены сведения о собственности фигурантов на территории республики, и сейчас следствие проводит «осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия».

В 2025 году в Белоруссии состоятся выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко заявлял, что не исключает своего участия в них.