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Общество СК Белоруссии заподозрил 45 человек в заговоре против власти перед выборами президента

СК Белоруссии заподозрил 45 человек в заговоре против власти перед выборами президента

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6 комментариев

Еще 45 человек, находящихся за рубежом, стали фигурантами уголовных дел об экстремизме и заговоре для захвата власти в Белоруссии. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Действия 22 человек квалифицировали по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь — заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Они, как утверждает СК, присоединились к деятельности экс-кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее сторонников. В 2023 году суд в Минске заочно приговорил ее к 15 годам лишения свободы, признав виновной в госизмене, заговоре для захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им.

«В этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — „Платформа 2025“. Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь», — говорится в сообщении СК РБ. По мнению ведомства, целью «Платформы 2025» является «посягательство на конституционный строй, вмешательство извне во внутренние дела» Белоруссии и срыв выборной кампании, передает ТАСС.

Еще 23 человека включили в список действующих подозреваемых по уголовному делу об участии в экстремистском формировании. Их установили среди участников уличных собраний, организованных сообществами «Народные посольства» и «Белорусы зарубежья» в разных странах.

В СК заявили, что в рамках расследования были получены сведения о собственности фигурантов на территории республики, и сейчас следствие проводит «осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия».

В 2025 году в Белоруссии состоятся выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко заявлял, что не исключает своего участия в них.

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Комментарии
6
iamback
25 минут
заговор против власти - призыв голосовать за другого кандидата?
282304523
28 минут
Еще один трусоватый, только ростом выше
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