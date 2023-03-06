Экс-кандидату в президенты Белоруссии Тихановской дали 15 лет тюрьмы

Суд в Минске заочно приговорил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы по делу координационного совета белорусской оппозиции. Об этом 6 марта пишет ТАСС.
Ее признали виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях, в том числе в госизмене, заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им.
Приговор также был заочно оглашен в отношении другого оппозиционера Павла Латушко, он получил 18 лет колонии усиленного режима. Бывший министр культуры и посол, как и Тихановская, признан виновным в создании экстремистского формирования и руководстве им, заговоре с целью захвата власти и других преступлениях.
Членов координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского приговорили к 12 годам лишения свободы каждого.
В декабре 2021 года к 18 годам колонии был приговорен оппозиционный блогер Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской.