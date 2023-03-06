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    Экс-кандидату в президенты Белоруссии Тихановской дали 15 лет тюрьмы

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    Суд в Минске заочно приговорил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы по делу координационного совета белорусской оппозиции. Об этом 6 марта пишет ТАСС.

    Ее признали виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях, в том числе в госизмене, заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им.

    Приговор также был заочно оглашен в отношении другого оппозиционера Павла Латушко, он получил 18 лет колонии усиленного режима. Бывший министр культуры и посол, как и Тихановская, признан виновным в создании экстремистского формирования и руководстве им, заговоре с целью захвата власти и других преступлениях.

    Членов координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского приговорили к 12 годам лишения свободы каждого.

    В декабре 2021 года к 18 годам колонии был приговорен оппозиционный блогер Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской.

    Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уехала из страны после последних президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, вновь победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Сразу после закрытия участков в Минске в других городах начались масштабные акции протеста, которые продолжались всю осень 2020 года.

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