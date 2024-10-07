После массового ДТП с тремя погибшими в Серпухове возбуждено второе уголовное дело

Второе уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), возбудили после массового ДТП с тремя погибшими на трассе М-2 «Крым» в подмосковном Серпухове. Об этом 7 октября в телеграм-канале пишет Следственный комитет региона.

Ранее в отношении водителя грузовика, который считается предположительным виновником аварии, было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщал подмосковный главк МВД.

Причиной столкновения большегруза с десятком автомобилей мог стать отказ тормозов, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Перед грузовиком была пробка, и он на скорости въехал в нее, рассказал MSK1 очевидец трагедии.

Авария произошла на 103-м километре трассы «Крым», в подмосковном Серпухове. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и влетел в десять попутно двигающихся машин.