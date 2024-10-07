Водитель грузовика стал фигурантом уголовного дела после ДТП с тремя погибшими в Подмосковье

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, устроившего массовое ДТП со смертельным исходом на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ 7 октября.

«В отношении водителя 1979 г. р., управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП <…>, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“, — говорится в сообщении.

Источник: ГУ МВД России по Московской области







Причиной столкновения большегруза с десятком автомобилей мог стать отказ тормозов, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Перед грузовиком была пробка, и он на скорости въехал в нее, рассказал MSK1 очевидец трагедии.

«Три легковые машины грузовик потянул за собой и врезался во впереди стоящий трал. Место ДТП перекрыто, дорожники убрали отбойники, чтобы открыть движение в сторону Москвы по встречной полосе», — добавил очевидец.

В результате ДТП погибли три человека, это семья из подмосковного Щелково.

Авария произошла на 103-м километре трассы «Крым», в подмосковном Серпухове. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и влетел в десять попутно двигающихся машин.