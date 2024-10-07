Четыре грузовика, семь легковушек. В подмосковном Серпухове в массовом ДТП погибли три человека

В подмосковном Серпухове случилось массовое ДТП с участием четырех грузовиков и семи легковушек днем 7 октября. В результате аварии на 103-м километре трассы «Крым» погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Источник: ГУ МВД России по Московской области

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и влетел в десять попутно двигающихся машин. На кадрах, опубликованных подмосковной полицией, видно, как автомобили — участники ДТП перекрыли всю правую полосу движения. Известно, что три человека получили травмы.

1 из 2 Источник: Прокуратура Московской области

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.