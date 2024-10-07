Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

зап.

 758мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Четыре грузовика, семь легковушек. В подмосковном Серпухове в массовом ДТП погибли три человека

Четыре грузовика, семь легковушек. В подмосковном Серпухове в массовом ДТП погибли три человека

8 401
2 комментария

В подмосковном Серпухове случилось массовое ДТП с участием четырех грузовиков и семи легковушек днем 7 октября. В результате аварии на 103-м километре трассы «Крым» погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и влетел в десять попутно двигающихся машин. На кадрах, опубликованных подмосковной полицией, видно, как автомобили — участники ДТП перекрыли всю правую полосу движения. Известно, что три человека получили травмы.

1 из 2

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
А13579
19 минут
«Не справился с управлением» в данном случае звучит как: не смог взлететь.
ixform
26 минут
а как в 3D по бырому рисовать виртуализацию происшествия ну у нас есть видеоряд как они там все разбитые лежат и допустим есть видео с регистраторов как воссоздать в векторном 3D всю картину? кто может такое напрограммировать? и потом ещё надо через UNITY подгрузить модулем в Nginx или PHP сайт
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
ТОП 5
Новости компаний
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50