Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

зап.

 758мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Почему ненавидят квадроберов
Приключения электроники
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Бизнес Город Технологии Признание и Влияние события Что вы делаете в интернете? Расскажите нам о самых полезных онлайн-сервисах

Что вы делаете в интернете? Расскажите нам о самых полезных онлайн-сервисах

В среднем россияне проводят в интернете 4 часа 43 минуты в день. Хотим узнать, каким онлайн-сервисам вы отдаете предпочтение в это время, и наградить их на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

469
Написать комментарий

Предложить в качестве номинанта онлайн-сервис, постоянным и преданным пользователем которого вы являетесь, можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и напечатать своими руками название магазина, который вам нравится больше всего.

Кстати, знаете ли вы, что чаще всего делают люди в интернете? Исследование Mediascope говорит о том, что смотрят видео (22 %), используют социальные сети и мессенджеры для просмотра контента и общения (по 17 %), играют (9 %), совершают покупки (4 %) и ищут нужную им информацию (тоже 4 %).

Сейчас хотя бы раз в месяц интернетом пользуются 103 млн россиян старше 12 лет. В среднем каждый проводит в сети почти 5 часов, подсчитали в Mediascope. Причем чем младше, тем больше: в группе 12–24 лет этот показатель достигает почти 6 часов в сутки, при этом новое поколение выбирает мобильный интернет.

Сегодня через интернет можно оформить важные документы и пособия, приобрести все нужное (и ненужное), посмотреть фильмы, взять (и отдать) кредит, распланировать путешествие, устроиться на работу, провести конференцию… Чем больше раз назовете онлайн-сервис, тем больше шансов у него выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых онлайн-сервисов и предложим читателям проголосовать за самый лучший из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.

Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал 25 сентября. Первый этап — номинирование — продлится до 5 ноября. В этом году мы предлагаем выдвигать кандидатов на победу по 8 народным номинациям. Следите за новостями премии в специальном разделе на сайте и на сайте премии. Ждем ваших номинантов!

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
ТОП 5
Новости компаний
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50