Что вы делаете в интернете? Расскажите нам о самых полезных онлайн-сервисах

Предложить в качестве номинанта онлайн-сервис, постоянным и преданным пользователем которого вы являетесь, можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и напечатать своими руками название магазина, который вам нравится больше всего.

Кстати, знаете ли вы, что чаще всего делают люди в интернете? Исследование Mediascope говорит о том, что смотрят видео (22 %), используют социальные сети и мессенджеры для просмотра контента и общения (по 17 %), играют (9 %), совершают покупки (4 %) и ищут нужную им информацию (тоже 4 %).

Сейчас хотя бы раз в месяц интернетом пользуются 103 млн россиян старше 12 лет. В среднем каждый проводит в сети почти 5 часов, подсчитали в Mediascope. Причем чем младше, тем больше: в группе 12–24 лет этот показатель достигает почти 6 часов в сутки, при этом новое поколение выбирает мобильный интернет.

Сегодня через интернет можно оформить важные документы и пособия, приобрести все нужное (и ненужное), посмотреть фильмы, взять (и отдать) кредит, распланировать путешествие, устроиться на работу, провести конференцию… Чем больше раз назовете онлайн-сервис, тем больше шансов у него выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых онлайн-сервисов и предложим читателям проголосовать за самый лучший из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.