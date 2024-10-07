Иностранец угнал поливомоечную машину. Видео погони в Подмосковье

В городе Одинцово в Подмосковье мужчина устроил резвую погоню на угнанной поливомоечной машине. Опасные маневры, снятые правоохранителями, напомнили съемку фильма. Видео задержания лихача поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 7 октября.

Источник: https://t.me/IrinaVolk_MVD

По предварительной информации, злоумышленник проник на территорию строительной организации и в отсутствие охраны угнал спецмашину стоимостью более 8 млн рублей. Лихача заметили на федеральной трассе. На требования сотрудников дорожной полиции об остановке он не реагировал, а устроил погоню и едва не перевернулся.

В результате мужчину удалось остановить, за рулем оказался иностранный гражданин. Транспортное средство вернули владельцу, а в отношении его водителя возбудили уголовное дело о краже. Кроме того, мужчину заподозрили в хищении одежды из частного дома. Его заключили под стражу.