В Маяковке научат языку театра кукол — в том числе для взрослых

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Новый цикл, который открывается 7 октября, так и называется — «Язык театра кукол». Причем если куклы разные (марионетки, перчаточные, стержневые, теневые) — то и «диалекты» у них различаются. В течение всего месяца режиссеры, театроведы, критики, филологи и фольклористы будут учить нас смотреть кукольные спектакли «правильно». Бесплатно. 16+

У театра кукол в разы больше возможностей, чем у драматического и музыкального театра, утверждают специалисты. Во всяком случае, в кукольном спектакле роли Ромео и Джульетты могут исполнить скрепка и булавка. Так что если с детства не бывали в кукольном театре — самое время вернуться. Хоть на спектакль в категории «18+», хоть на тот, который можно смотреть с ребенком: он увидит один слой, вы — другой. Но сначала подготовьтесь.

В Маяковке расскажут о современном петербургском кукольном театре, но будет возможность увидеть (на экране) и не петербургский. Одна из виднейших специалистов по фольклору, ученица В. Я. Проппа Анна Некрылова напомнит о традиционном кукольном театре и расскажет, что произошло с его героями (Петрушкой, Панчем, Полишинелем, Карагёзом) в наше время.

Слушатели и сами станут в некотором роде кукольниками: будет мастер-класс, на котором узнаем, что такое «театр предмета».

Лекционный цикл подготовлен при поддержке Большого театра кукол и Малого театра кукол. Регистрация на сайте библиотеки в разделе мероприятий. Встречи проходят до 19 октября, начало всегда в 19.00.

Александра Шеромова