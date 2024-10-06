Минобороны показало видео удара по контейнеровозу с европейскими боеприпасами для Украины

Министерство обороны России 6 октября опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент удара по контейнеровозу, доставлявшему на Украину боеприпасы из Европы.
Удар, по сведениям МО РФ, был нанесен в момент разгрузки, когда судно стояло в порту Южный (Новые Беляры) Одесской области, оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М».
«На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов», — говорится в сообщении.
Ранее оборонное ведомство сообщило об ударе по Одессе.
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