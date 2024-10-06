Минобороны РФ сообщило об ударе по Одессе и назвало его цель

Министерство обороны России 6 октября сообщило о нанесении комбинированного удара по Одессе. Целью называется база горючего. Информация была размещена в официальном телеграм-канале ведомства.

Поражение, как сообщается, было нанесено ударными беспилотными летательными аппаратами, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил атаку и сообщил, что в результате нее загорелось торговое оборудование в складском здании, грузовик и мусор и были повреждены газовый трубопровод и сухогрузное судно.

Также по данным Минобороны РФ, в порту Южный в Одесской области расчет «Искандер-М» ударил по месту разгрузки боеприпасов «из Европы». Снаряды были уничтожены вместе с контейнеровозом, утверждает ведомство.

О взрывах в Одессе накануне вечером сообщал мэр города Геннадий Труханов. Информация о взрывах продолжала поступать и ночью с субботы на воскресенье.