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Общество Минобороны РФ сообщило об ударе по Одессе и назвало его цель

Минобороны РФ сообщило об ударе по Одессе и назвало его цель

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21 комментарий

Министерство обороны России 6 октября сообщило о нанесении комбинированного удара по Одессе. Целью называется база горючего. Информация была размещена в официальном телеграм-канале ведомства.

Поражение, как сообщается, было нанесено ударными беспилотными летательными аппаратами, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил атаку и сообщил, что в результате нее загорелось торговое оборудование в складском здании, грузовик и мусор и были повреждены газовый трубопровод и сухогрузное судно.

Также по данным Минобороны РФ, в порту Южный в Одесской области расчет «Искандер-М» ударил по месту разгрузки боеприпасов «из Европы». Снаряды были уничтожены вместе с контейнеровозом, утверждает ведомство.

О взрывах в Одессе накануне вечером сообщал мэр города Геннадий Труханов. Информация о взрывах продолжала поступать и ночью с субботы на воскресенье.

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Комментарии
21
Сила в Правде!!
1 час
/В общей сложности в 6 тысячах школьных зданий в России нет канализации, в 5,6 тысячи — водопровода, 5 тысячах — центрального отопления/.
Mies
57 минут
Ах, Одесса, прекрасный, милый край, Живи, Одесса, и процветай. (С)
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