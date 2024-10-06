Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

южн.

 763мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Винер рассказала о Кабаевой
Куда пойти на выходных
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Медведев нашел основание для ядерного удара Белоруссии по Украине

Медведев нашел основание для ядерного удара Белоруссии по Украине

2 479
15 комментариев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утром 6 октября выпустил в своем телеграм-канале «Воскресное обозрение», в котором собрал вместе «семь событий недели, которые пока не случились». Два из них касались сбрасывания бомб — на Лондон и на Киев.

Так, в частности, реагируя на слова депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Олега Дунды, который накануне заявил, что Украина должна «перенести войну» на территорию Белоруссии, зампред Совбеза России написал, что в таком случае «у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО».

«И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», добавил экс-президент России.

Ранее Лукашенко говорил, что нападение на Белоруссию — «это третья мировая война». «Как только они [НАТО] нападают на нас, <…> применяем ядерное оружие», — утверждал он. Владимир Путин тоже заявлял о готовности защитить Белоруссию, включая применение ядерного оружия.

Лукашенко прежде рассказывал про тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия. «Фонтанка» писала об этом здесь.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
v777
49 минут
Зачем они раздувают тему с ЯО? Они реально не понимают, что произойдет после удара Белорусии по Киеву и Лондону?
Слава России!
51 минута
ст. 354 УК РФ уже потеряла силу? нет? тогда Дмитрий Алкогольевич Welcome в СИЗО.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Новости компаний
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25