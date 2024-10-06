Медведев нашел основание для ядерного удара Белоруссии по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утром 6 октября выпустил в своем телеграм-канале «Воскресное обозрение», в котором собрал вместе «семь событий недели, которые пока не случились». Два из них касались сбрасывания бомб — на Лондон и на Киев.

Так, в частности, реагируя на слова депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Олега Дунды, который накануне заявил , что Украина должна «перенести войну» на территорию Белоруссии, зампред Совбеза России написал, что в таком случае «у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО».

«И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», добавил экс-президент России.

Ранее Лукашенко говорил, что нападение на Белоруссию — «это третья мировая война». «Как только они [НАТО] нападают на нас, <…> применяем ядерное оружие», — утверждал он. Владимир Путин тоже заявлял о готовности защитить Белоруссию, включая применение ядерного оружия.