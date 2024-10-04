«Откровенный перебор»: суд отправил Лерчек под домашний арест вслед за бывшим мужем

Троицкий районный суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест до 26 ноября 2024 года блогера Лерчек (Валерию Чекалину), обвиняемую, вместе с бывшим супругом Артемом, в совершении валютных переводов на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции и столичная прокуратура.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон заявила, что «происходящее похоже на охоту на ведьм». «Как будто кто-то хочет забрать все и выжить молодежь из страны. Откровенный перебор», — сказала защитница (цитата по РБК). Меру пресечения Лерчек будет отбывать в съёмном доме в коттеджном посёлке «Миллениум» в подмосковной Истре.

Артему Чекалину аналогичная мера пресечения была назначена ранее сегодня. В сообщении пресс-службы столичных судов отмечалось, что «на период прохождения домашнего ареста установлены определенные запреты и ограничения». В релизе прокуратуры разъясняется, о чем идет речь.

«Обоим подсудимым по решению суда запрещено выходить за пределы фактического места проживания и менять его без письменного разрешения следователя, общаться со свидетелями, обвиняемыми по уголовному делу, вступать в любого рода переговоры с использованием мобильных средств связи (кроме медучреждений и защитников), пользоваться Интернетом, отправлять и получать почту, посылки и бандероли», — сказано в сообщении ведомства.

Оба обвиняемых своей вины не признали.

Прокуратура также отмечает, что вскоре суд приступит к рассмотрению ходатайства об избрании домашнего ареста в отношении третьего фигуранта уголовного дела. Ранее сообщалось, что вместе с Чекалиными задержали и соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка.

По версии следствия, обвиняемые реализовали через интернет курсы фитнес-марафонов, обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

Ранее против Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов, а второе — отмывания средств в особо крупном размере. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что семья блогеров выплатила государству долг по налогам в сотни миллионов, однако Лерчек и ее муж всё еще остаются обвиняемыми по второму делу — отмыванию средств в особо крупном размере. Следствие считает, что супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары. Этим они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».