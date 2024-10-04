Блогера Артема Чекалина отправили под домашний арест. С запретом определенных действий

Троицкий районный суд Москвы 4 октября отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина, обвиняемого в совершении валютных переводов на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мера пресечения избрана на срок 1 месяц 22 суток — до 26 ноября 2024 года. На период прохождения домашнего ареста на блогера также наложены «определенные запреты и ограничения». Какие именно запреты и ограничения — не уточняется, но, возможно, они коснутся марафонов, которые ранее проводил блогер и из-за которых на него и его супругу завели новое дело.

По версии следствия, обвиняемые реализовали через интернет курсы фитнес-марафонов, обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, Чекалины предоставили документы с недостоверными сведениями о целях и назначении переводов и вывели за пределы РФ свыше 250 миллионов рублей», — сказано в заявлении прокуратуры.

Чекалин вину в выводе за рубеж 251 миллионов рублей не признал, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката блогера.

Ранее против Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов, а второе — отмывания средств в особо крупном размере. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что семья блогеров выплатила государству долг по налогам в сотни миллионов, однако Лерчек и ее муж всё еще остаются обвиняемыми по второму делу — отмыванию средств в особо крупном размере. Следствие считает, что супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары. Этим они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».