Блогерам Чекалиным предъявлено новое обвинение. Валютный след их фитнес-марафонов привел следствие в зарубежный банк

Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру 3 октября было предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты (пункты «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Чекалиных и соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка задержали 3 октября ночью.

По версии следствия, обвиняемые реализовали через интернет курсы фитнес-марафонов, обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, Чекалины предоставили документы с недостоверными сведениями о целях и назначении переводов и вывели за пределы РФ свыше 250 миллионов рублей», — сказано в заявлении прокуратуры.

Ожидается, что мера пресечения в отношении обвиняемых будет избрана в ближайшее время. Скорее всего, следствие будет просить суд о домашнем аресте и запрете определенных действий.

Ранее против Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов, а второе — отмывания средств в особо крупном размере. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что семья блогеров выплатила государству долг по налогам в сотни миллионов, однако Лерчек и ее муж всё еще остаются обвиняемыми по второму делу — отмыванию средств в особо крупном размере. Следствие считает, что супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары. Этим они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».