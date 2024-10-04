Суд присяжных решил, что обвиняемый в покушении на губернатора Чибиса не заслуживает снисхождения

Коллегия присяжных признала виновным и не заслуживающим снисхождения Александра Быданова. Он покушался на жизнь губернатора Мурманской области Александра Чибиса.

О вердикте сообщает объединенная пресс-служба судов в регионе 4 октября. Присяжные сочли Быданова виновным в том, что из-за несогласия с деятельностью Чибиса и неприязни к нему мужчина в апреле этого года воткнул губернатору в живот клинок.

Сам Быданов ранее в суде попросил у губернатора прощения. Его адвокат после вердикта, пишет «Север.Пост», сообщил, что сторона намерена обжаловать решение, так как не согласна с квалификацией.

Ранее сообщалось, что Быданов может быть психически нездоров.

Приговор в скором времени определит профессиональный суд.