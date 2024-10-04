Петербуржец после дня рождения друга отправился в реанимацию. На его пути к дому встал забор

Скорая помощь забрала в тяжелом состоянии мужчину на Плесецкой улице, который, по предварительным данным, упал пьяный с забора, чтобы сократить себе путь. Об этом утром в пятницу стало известно «Фонтанке».

Пострадавшего нашли в районе трех часов ночи. Медицинские работники диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, включая черепно-мозговую травму средней степени тяжести и линейный перелом затылочной кости. Состояние пациента оценивается как тяжелое, он был помещен в нейрореанимацию.

Как сообщила жена пострадавшего, супруг возвращался с празднования дня рождения с другом и решил перелезть через забор, чтобы сократить путь.