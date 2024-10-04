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Происшествия Курьер на электровелосипеде влетел в такси на Невском. От удара у машины разбилось стекло

Курьер на электровелосипеде влетел в такси на Невском. От удара у машины разбилось стекло

635
1 комментарий

Работники службы доставки товаров и людей не разъехались в центре Петербурга. Разбитый автомобиль такси и брошенный электровелосипед на Невском проспекте в одиннадцатом часу вечера 3 октября увидел читатель «Фонтанки».

Как уточняет «Дорожный инспектор», авария у дома №19 на Невском проспекте произошла незадолго до десяти часов вечера. Приезжий из Узбекистана на электровелосипеде столкнулся с «КИА». У машины разбито заднее стекло, курьера увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии
1
почти бросил..)
29 минут
Без шуток, реально уже смешно, про одностороннем летят в другую сторону спокойно, будто так и надо, до этого, правда, по тротуару летели, а теперь уже, не стесняясь - по дороге и, разумеется, какой-то свой мир у них в голове..- считают денежки, строят планы..)
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