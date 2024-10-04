Курьер на электровелосипеде влетел в такси на Невском. От удара у машины разбилось стекло

Работники службы доставки товаров и людей не разъехались в центре Петербурга. Разбитый автомобиль такси и брошенный электровелосипед на Невском проспекте в одиннадцатом часу вечера 3 октября увидел читатель «Фонтанки».

Как уточняет «Дорожный инспектор», авария у дома №19 на Невском проспекте произошла незадолго до десяти часов вечера. Приезжий из Узбекистана на электровелосипеде столкнулся с «КИА». У машины разбито заднее стекло, курьера увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.