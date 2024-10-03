В Екатеринбурге загорелась колония после учений в СИЗО

Источник: читатель E1.RU







Возгорание произошло на территории ИК-10 на Монтерской улице, сообщает E1.RU. В ГУ ФСИН по Свердловской области изданию подтвердили факт пожара, уточнив, что произошло «небольшое возгорание на кровле». Сейчас его тушат вместе с МЧС.

Источник: читатель E1.RU

«Сегодня как раз были учения в СИЗО № 1, все сотрудники натренированы. Не первое возгорание, потушим», — сообщили в ведомстве.

Источник: читатель E1.RU







По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Уточняется, что загорелось бытовое здание, до цехов огонь не добрался. Как отмечает издание, в колонии содержатся несколько сотен заключенных, есть мебельное и швейное производство.

Крупный пожар тушили в Екатеринбурге и накануне. В центре города загорелся театр музкомедии. Люди спасались от огня на крыше здания, откуда их потом снимали пожарные. Один человек серьезно пострадал и позже скончался.