Е1: пострадавший в горящем театре музкомедии в Екатеринбурге скончался

Пожарные днем 2 октября ликвидировали открытое горение в здании театра музыкальной комедии на проспекте Ленина в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС России. Из театра эвакуировали 105 человек — сотрудников и посетителей. Пятерых спустили по пожарной лестнице, одного вытащили при помощи спасустройства.
Пострадавшего мужчину, по данным Е1.RU, вынесли с четвертого этажа. Он подавал признаки жизни. Пострадавшего увезли в реанимацию, но позже мужчина скончался, пишет издание. Информацию о его смерти журналистам подтвердили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Другие сотрудники и посетители не пострадали.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло в гримерке на четвертом этаже. Горели вещи на 15 «квадратах». Прокуратура региона начала проверку.
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