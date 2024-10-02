Е1: пострадавший в горящем театре музкомедии в Екатеринбурге скончался

Пожарные днем 2 октября ликвидировали открытое горение в здании театра музыкальной комедии на проспекте Ленина в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС России . Из театра эвакуировали 105 человек — сотрудников и посетителей. Пятерых спустили по пожарной лестнице, одного вытащили при помощи спасустройства.

Пострадавшего мужчину, по данным Е1.RU, вынесли с четвертого этажа. Он подавал признаки жизни. Пострадавшего увезли в реанимацию, но позже мужчина скончался, пишет издание. Информацию о его смерти журналистам подтвердили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Другие сотрудники и посетители не пострадали.