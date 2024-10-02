Театр Музкомедии загорелся в Екатеринбурге. Люди спасались на крыше

Источник: МЧС России







Загорелось здание театра Музкомедии, расположенное на проспекте Ленина, 47, пишет E1.RU. Со слов одной из сотрудниц, загорелось в гримерке у хора. Женщина рассказала, что она и еще несколько человек вылезли через окно из коридора, выйти через дверь уже не получилось — из-за дыма там было невозможно дышать.

Источник: читатель E1.RU







Люди спасались на крыше, рассказали изданию очевидцы. По предварительным данным, пожарные сняли с крыши пять человек. Известно об одном пострадавшем, мужчина был на четвертом этаже театра. Его вынесли из здания и увезли в реанимацию.

В 12:38 в МЧС России сообщили, что пожар локализован. По информации спасателей, загорелись вещи на 15 «квадратах» в помещении на 4 этаже. На месте работают 12 пожарных машин и 36 человек личного состава.

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Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту пожара. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ведомство даст оценку соблюдению в учреждении норм противопожарной безопасности.