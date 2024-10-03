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Город Трамваи возвращаются на Косую линию спустя 9 лет стройки «Горного института»

Трамваи возвращаются на Косую линию спустя 9 лет стройки «Горного института»

В Петербурге завершается строительство станции метро «Горный институт», и на свои прежние трассы возвращаются два трамвайных маршрута. Один из них был закрыт девять лет.

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8 комментариев

С 7 октября на Косой линии и Детской улице в Василеостровском районе Петербурга возобновляется движение трамваев № 1 и № 40, сообщает 3 октября пресс-служба городского комитета по транспорту. Первый на время строительства станции метро «Горный институт» был закрыт, а второму изменили трасу, пустив только от улицы Кораблестроителей до Тихорецкого проспекта.

«Единица» будет ходить по будним дням от улицы Кораблестроителей по Наличной улице до Среднего проспекта. На линии будут курсировать четыре трамвая с интервалом в 13-16 минут. Протяженность маршрута составляет 6,1 километра.

Трамвай № 40 будет ходить по 22-й линии В. О., Косой линии и до Детской улицы. По будням на линию будут выходить 13 вагонов, а интервал между трамваями составит 17-18 минут. В выходные будет работать 12 вагонов.

В СПб ГУП «Горэлектротранс» в связи с изменениями предупреждают водителей, что парковка, стихийно возникшая на разворотном трамвайном кольце на Детской улице, теперь запрещена.

Станцию метро «Горный институт» ранее собирались открыть к 1 сентября, но этого не случилось. Позже «Метрострой» скорректировал информацию о запуске станции на своем сайте: вместо сообщения об открытии в 2024 году там значится «окончание строительно-монтажных работ». В компании «Фонтанке» прокомментировали, что открыть метро по-прежнему должны в этом году. Как выглядит стройка сейчас, можно посмотреть на нашем видео.

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Комментарии
7
Инкогнито2021
48 минут
9 лет!!! 9 лет!!! Вы серьезно!! это отрицательная селекция управленцев, не иначе.
-4*
1 час
Трамваи это пережиток прошлого!
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