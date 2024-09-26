Вице-губернатора спросили, когда откроют «Горный институт». Дату он не назвал

«Было сказано, что у нас в сентябре будут закончены строительно-монтажные работы по станции метро "Горный институт". <...> Я там регулярно бываю, на эскалаторе, уже движущемся, самостоятельно спускаюсь <...>. То есть основной объем строительно-монтажных работ и линейная часть уже выполнены, но сегодня самый ответственный момент», — сказал чиновник.



Он подчеркнул, что открытие «Горного института» нельзя сравнивать с открытием станции метро «Чернышевская», которую закрывали на реконструкцию, и всё равно там полтора месяца отрабатывали протоколы безопасности по замене эскалатора.



«Здесь это полноценный отрезок двух станций метро. "Театральная" — у нас на транзит. Она в полном объеме внизу, под землей построена, воплощена в жизнь. Там отдельно потом вопрос будет решаться с выходом. Два полных перегона, выход, подключение к существующей системе как управления и всех систем между собой. Отработка взаимодействия управления потоками пассажиров, слаботочные системы, контроль доступа безопасности, вентиляция, дымоудаление, сигнализации всех порядков от пожарной до охранной сигнализации. Между собой эти системы надо, интегрируя, согласовать их взаимодействие и работу», — перечислил вице-губернатор.



После этого, продолжил Линченко, необходимо будет провести все протоколы комплексного испытания, предъявить их Ростехнадзору, получить от ведомства заключение о соответствии выполненных работ и только после этого ввести в эксплуатацию и «пустить туда горожан, которые ждут этого».



«Мы за прошедшие буквально два-три года собрали весь процесс, не дали ему обрушиться, воплотили в жизнь, сейчас доказываем его результативность. То есть физически создали. Теперь отработаем, отладим, проведем комплексные испытания и точно назначим дату пуска пассажиров в эти новые станции», — заключил вице-губернатор.



Напомним, ранее Линченко заявлял, что открытие «Горного института» ожидается к 1 сентября. Потом в Смольном обещали открыть станцию позже в этом месяце. Затем и «Метрострой Северной Столицы» на своем сайте изменил формулировку с «открытие движения» на «окончание строительно-монтажных работ» в 2024 году. В компании это объяснили необходимостью унификации формулировок, и подтвердили, что сроки по «Горному» остаются актуальными.