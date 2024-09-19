«Метрострой» подтвердил, что станцию «Горный институт» сдадут в 2024 году

Ранее озвученные сроки по станции метро «Горный институт» остаются актуальными, прокомментировали «Фонтанке» 19 сентября в пресс-службе «Метростроя Северной столицы». Станцию должны открыть в 2024 году.
«Озвученные ранее сроки по «Горному институту» остаются актуальными», — сообщили в компании.
Ранее на сайте «Метростроя» изменили формулировку в информации о сдаче «Горного института». Слова «открытие движения» заменили на «окончание строительно-монтажных работ».
В МССС объяснили, что корректировка связана «с внутренней необходимостью унификации формулировок, касающихся текущих объектов».
Ранее власти Петербурга заявляли, что станция начнет работу в сентябре.
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