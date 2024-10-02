Депутаты из Оренбурга предложили ввести компенсации за порчу единственного жилья от ЧС

Депутаты Законодательного собрания внесли в электронную базу Госдумы РФ законопроект, которым предлагается ввести компенсацию за поврежденные дома и капитальные строения от ЧС.

В документе, опубликованном 2 октября, идет речь о домах, расположенных на садовых участках и являющихся единственным жильем. Меру предлагают распространить на федеральном уровне. Текущее законодательство, отмечается в пояснительной записке, не регулирует этот процесс, и владельцы таких домов не могут требовать возмещения ущерба.

В минувшем апреле Оренбуржье пострадало от паводков. 4 апреля ситуации присвоили статус ЧС регионального уровня, но уже 7-го числа она приобрела федеральный характер. Предварительный ущерб оценивается в 40 млрд рублей.

Депутаты оренбургского ЗакСа в пояснительной записке добавили, что весной в регионе полностью или частично были затоплены 137 некоммерческих организаций, где местные жители разбили сад или огород. Дома были уничтожены целиком или частично, точное количество разрушений еще предстоит уточнить.